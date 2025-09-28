Педро Акоста: «Титул Маркеса в MotoGP – величайшее возвращение в истории спорта»

Акоста назвал историческим камбэком седьмое чемпионство Маркеса.

Гонщик «Дукати» Марк Маркес досрочно завоевал седьмой титул в MotoGP после травмы 2020 года, четырех операций на плече и проблем со зрением.

Коллега из «КТМ » Педро Акоста оценил достижение чемпиона на Гран-при Японии.

«Как я много раз говорил, на мой взгляд, это величайшее возвращение в истории спорта.

Даже я растрогался из-за видео, которое для него подготовили – не могу представить себе его эмоции.

Поздравляю его, а также близких ему людей. Иногда они страдают даже больше, чем сам пилот, который получает травму. Поздравляю его, «Дукати », все окружение Марка – они это заслужили», – заявил Акоста, ранее сравнивавший сезон-2025 Маркеса с возвращением в баскетбол Майкла Джордана.

