  • Педро Акоста: «Титул Маркеса в MotoGP – величайшее возвращение в истории спорта»
0

Акоста назвал историческим камбэком седьмое чемпионство Маркеса.

Гонщик «Дукати» Марк Маркес досрочно завоевал седьмой титул в MotoGP после травмы 2020 года, четырех операций на плече и проблем со зрением.

Коллега из «КТМ» Педро Акоста оценил достижение чемпиона на Гран-при Японии.

«Как я много раз говорил, на мой взгляд, это величайшее возвращение в истории спорта.

Даже я растрогался из-за видео, которое для него подготовили – не могу представить себе его эмоции.

Поздравляю его, а также близких ему людей. Иногда они страдают даже больше, чем сам пилот, который получает травму. Поздравляю его, «Дукати», все окружение Марка – они это заслужили», – заявил Акоста, ранее сравнивавший сезон-2025 Маркеса с возвращением в баскетбол Майкла Джордана.

Маркес – великий: страшные травмы ломали жизнь 4 года, но он снова чемпион!

MotoGP. Марк Маркес: «Это была борьба Марка против Марка. Я сражался, сражался и снова победил. Я в мире с собой»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
