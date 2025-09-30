  • Спортс
  • Лиам Лоусон: «Мне нелегко сопереживать Антонелли, ведь я провел в топ-команде всего две гонки»
0

Лиам Лоусон: «Мне нелегко сопереживать Антонелли, ведь я провел в топ-команде всего две гонки»

Лоусон заявил, что не сопереживает Антонелли.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал трудности Кими Антонелли в «Мерседесе», ответив на вопрос, какой совет он бы дал юному итальянцу.

«Мне нелегко сопереживать ему, ведь я провел в топ-команде [в «Ред Булл»] всего две гонки.

Тем не менее я могу понять давление, с которым он сталкивается. В «Ф-1» мы все испытываем его – очень трудно не обращать на него внимания и полностью концентрироваться на гонках.

Но, думаю, каждый пилот попал сюда не без причины. В какой-то момент, когда все сойдется, вы увидите истинный потенциал каждого пилота.

Кими уже показывал его, уверен, когда он раскроет весь потенциал, то вернется к былому уровню», – отметил Лоусон.

