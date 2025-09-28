  • Спортс
1

MotoGP. Марк Маркес: «Это была борьба Марка против Марка. Я сражался, сражался и снова победил. Я в мире с собой»

Маркес высказался о титуле после травмы и долгого восстановления.

Гонщик «Дукати» Марк Маркес финишировал вторым на Гран-при Японии и досрочно завоевал седьмое чемпионство в MotoGP.

«Могу ли я выразить, что чувствую? Нет, даже говорить трудно. Не хочу вспоминать, через что пришлось пройти. Просто хочу насладиться моментом.

Да, было тяжело, безумно тяжело. Но теперь я в мире с собой – это стало частью меня. Все в порядке.

Я допустил ошибку, вернувшись слишком рано. Я сражался, сражался и снова победил. Я в мире с собой», – сообщил испанец после финиша.

Чемпион добавил в интервью DAZN:

«Люди умеют забывать плохое и думать о хорошем, по крайней мере оптимисты. Я всегда видел свет в конце тоннеля, и мне помогли лучше видеть этот свет. Я следовал ему и отвечал на вопросы, думая о себе, я был эгоистом, потому мои люди просили меня об этом.

Я вошел в эту петлю, упав в Хересе [в 2020 году], усугубил все ранним возвращением – в том решении виноват я. Вот почему я говорю, что это была борьба Марка против Марка, и теперь я в мире с собой».

Маркес – великий: страшные травмы ломали жизнь 4 года, но он снова чемпион!

MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл гонку, Марк Маркес стал 2-м и завоевал титул, Мир – 3-й, Алекс Маркес – 6-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
Гран-при Испании Motogp
logoчемпионат мира MotoGP
logoМарк Маркес
Гран-при Японии MotoGP
Дукати
