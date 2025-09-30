Ландо Норрис: «Все еще допускаю ошибки. Но в целом теперь лучше осознаю риск»

Норрис заявил, что все еще допускает ошибки в «Ф-1».

Пилот «Макларена » признал, что продолжает совершать ошибки в квалификациях. Тем не менее он увидел прогресс в своих выступлениях.

«Я все еще допускаю ошибки. Это не прекратилось, я ошибаюсь. Думаю, некоторые из моих ошибок, вероятно, не настолько серьезные, как авария [в квалификации] в Саудовской Аравии и в Китае, когда потеря нескольких позиций стоила мне множества очков.

Не сказал бы, что я больше не ошибаюсь. Я стараюсь стать лучше во всем – как на трассе, так и за ее пределами.

Полагаю, я стал лучше понимать риск: порой лучше потерять половину десятой, чем попытаться ее отыграть – ведь эта попытка может привести к ошибке, которая в итоге обойдется в три десятые и проблемы по типу Китая или Саудовской Аравии.

Так что, мне кажется, теперь я лучше осознаю риск, лучше понимаю свой пилотаж и машину. Раньше мне было сложнее. В целом за счет закулисной работы мне удалось добиться прогресса во всех областях», – отметил Норрис .

Военная техника вместо болидов и 0 Гран-при: судьба трека для «Ф-1» в Ханое за $600 млн

