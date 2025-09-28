Макс Ферстаппен о 20-летии первого титула Алонсо: «Он все еще гоняется, да? Невероятно»

Ферстаппен заявил, что очень уважает Алонсо.

Пилот «Ред Булл » прокомментировал тот факт, что Фернандо Алонсо выиграл первый титул 20 лет назад – в 2005-м.

«Он все еще гоняется, да? Невероятно.

У меня с Фернандо очень хорошие отношения. Я им очень восхищаюсь как личностью, как пилотом. Меня удивляет то, настолько он мотивирован, чтобы выступать в «Ф-1» в таком возрасте, и то, чем он занимался прежде: участвовал в гонках на выносливость, в «Дакаре» – это безумие. Это говорит о том, что он испытывает страсть к гонкам.

И неважно, «Формула-1 » это или нет. Он давно не побеждал в «Ф-1», такое случается. Многие пилоты никогда не побеждали в «Ф-1», хотя могли или должны были. Таковы гонки, к сожалению. Ты не всегда получаешь нужные возможности.

У него были хорошие годы, когда он выиграл титул и когда можно были увидеть его настоящий талант. Но это не значит, что на этом все и он потерял скорость. Просто условия ему не позволяют. Все же приятно, что он здесь. Я очень уважаю его», – сказал Ферстаппен .

Фернандо Алонсо о 20-летии 1-го титула: «Помню все, о чем думал на последних кругах. Невероятный момент и эмоции»

