  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен о 20-летии первого титула Алонсо: «Он все еще гоняется, да? Невероятно»
5

Макс Ферстаппен о 20-летии первого титула Алонсо: «Он все еще гоняется, да? Невероятно»

Ферстаппен заявил, что очень уважает Алонсо.

Пилот «Ред Булл» прокомментировал тот факт, что Фернандо Алонсо выиграл первый титул 20 лет назад – в 2005-м.

«Он все еще гоняется, да? Невероятно.

У меня с Фернандо очень хорошие отношения. Я им очень восхищаюсь как личностью, как пилотом. Меня удивляет то, настолько он мотивирован, чтобы выступать в «Ф-1» в таком возрасте, и то, чем он занимался прежде: участвовал в гонках на выносливость, в «Дакаре» – это безумие. Это говорит о том, что он испытывает страсть к гонкам.

И неважно, «Формула-1» это или нет. Он давно не побеждал в «Ф-1», такое случается. Многие пилоты никогда не побеждали в «Ф-1», хотя могли или должны были. Таковы гонки, к сожалению. Ты не всегда получаешь нужные возможности.

У него были хорошие годы, когда он выиграл титул и когда можно были увидеть его настоящий талант. Но это не значит, что на этом все и он потерял скорость. Просто условия ему не позволяют. Все же приятно, что он здесь. Я очень уважаю его», – сказал Ферстаппен.

Фернандо Алонсо о 20-летии 1-го титула: «Помню все, о чем думал на последних кругах. Невероятный момент и эмоции»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoРед Булл
logoАстон Мартин
logoФернандо Алонсо
гонки на выносливость
logoФормула-1
logoралли Дакар
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Эстебан Окон об идее реверсивной решетки: «Она добавила бы зрелищности – но искусственной. Это не впишется в «Ф-1»
15 минут назад
Джек Дуэн сохраняет шансы вернуться в основной состав «Альпин» (Planet F1)
29 минут назад
Шарль Леклер о регламенте 2026 года: «Если «Феррари» не справится, то это будут очень долгие 4 года»
150 минут назад
Жак Вильнев: «Леклер не был впереди Сайнса, как многим хочется думать»
10сегодня, 09:39
Кими Антонелли об участии в GT: «Возможно, в будущем. Почему бы и нет?»
сегодня, 09:25
Эстебан Окон об увеличении количества этапов в «Ф-1»: «Мы живем в мире потребления. Раньше Гран-при были особенными»
3сегодня, 09:05
WEC. «Альпин» выиграла «6 часов Фудзи» – это ее первая победа в гиперкарах
сегодня, 08:38
Макс Ферстаппен: «Меня не интересует Тройная корона»
2сегодня, 08:15
Комбинезон Михаэля Шумахера с Гран-при Венгрии 2000 года был продан на аукционе за 95 650 евро
сегодня, 07:46Фото
Карлос Сайнс: «Хэмилтон был одним из моих кумиров»
сегодня, 07:24
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
вчера, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19