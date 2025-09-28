0

WEC. «Альпин» выиграла «6 часов Фудзи» – это ее первая победа в гиперкарах

«Альпин» впервые одержала победу в WEC.

Экипаж «Альпин» №35 (Поль-Лу Шатен, Фердинанд Габсбург, Шарль Милези) выиграл 6-часовой марафон на трассе «Фудзи». Это первая победа французской команды в классе гиперкаров, в котором она дебютировала в 2024-м.

Вторую строчку занял экипаж «Пежо» №93 (Пол ди Реста, Миккель Йенсен, Жан-Эрик Вернь), третьим стал «Порше» под №6 (Кевин Эстре, Лоренс Вантор).

В личном зачете продолжает лидировать экипаж «Феррари» №51, второе место у экипажа команды «АФ Корсе» №83 – 101 очко. Третьим идет «Порше» №6 с 94 очками.

WEC. «Порше» выиграла дождевую гонку в США
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт WEC
logoПол ди Реста
logoЖан-Эрик Вернь
Фердинанд Габсбург-Лотаринген
Порше
Фудзи
Лоренс Вантор
logoWEC
logoФеррари
гонки на выносливость
АФ Корсе
logoАльпин
Пежо
Миккель Йенсен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Жак Вильнев: «Леклер не был впереди Сайнса, как многим хочется думать»
3 минуты назад
Кими Антонелли об участии в GT: «Возможно, в будущем. Почему бы и нет?»
17 минут назад
Эстебан Окон об увеличении количества этапов в «Ф-1»: «Мы живем в мире потребления. Раньше Гран-при были особенными»
37 минут назад
Макс Ферстаппен: «Меня не интересует Тройная корона»
2сегодня, 08:15
Комбинезон Михаэля Шумахера с Гран-при Венгрии 2000 года был продан на аукционе за 95 650 евро
сегодня, 07:46Фото
Карлос Сайнс: «Хэмилтон был одним из моих кумиров»
сегодня, 07:24
MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл гонку, Марк Маркес стал 2-м и завоевал титул, Мир – 3-й, Алекс Маркес – 6-й
1сегодня, 06:02
Марк Маркес стал семикратным чемпионом MotoGP и сравнялся с Валентино Росси
23сегодня, 05:48
Франко Колапинто: «Не обращаю на слухи никакого внимания»
2вчера, 19:42
Джанкарло Физикелла: «Никто не ожидал от «Ред Булл» такого скачка вперед, окончание сезона должно получиться крайне интересным»
1вчера, 18:27
Ко всем новостям
Последние новости
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
вчера, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19