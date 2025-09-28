WEC. «Альпин» выиграла «6 часов Фудзи» – это ее первая победа в гиперкарах

«Альпин» впервые одержала победу в WEC.

Экипаж «Альпин » №35 (Поль-Лу Шатен, Фердинанд Габсбург, Шарль Милези) выиграл 6-часовой марафон на трассе «Фудзи». Это первая победа французской команды в классе гиперкаров, в котором она дебютировала в 2024-м.

Вторую строчку занял экипаж «Пежо » №93 (Пол ди Реста , Миккель Йенсен, Жан-Эрик Вернь ), третьим стал «Порше» под №6 (Кевин Эстре, Лоренс Вантор).

В личном зачете продолжает лидировать экипаж «Феррари » №51, второе место у экипажа команды «АФ Корсе» №83 – 101 очко. Третьим идет «Порше» №6 с 94 очками.

