WEC. «Альпин» выиграла «6 часов Фудзи» – это ее первая победа в гиперкарах
«Альпин» впервые одержала победу в WEC.
Экипаж «Альпин» №35 (Поль-Лу Шатен, Фердинанд Габсбург, Шарль Милези) выиграл 6-часовой марафон на трассе «Фудзи». Это первая победа французской команды в классе гиперкаров, в котором она дебютировала в 2024-м.
Вторую строчку занял экипаж «Пежо» №93 (Пол ди Реста, Миккель Йенсен, Жан-Эрик Вернь), третьим стал «Порше» под №6 (Кевин Эстре, Лоренс Вантор).
В личном зачете продолжает лидировать экипаж «Феррари» №51, второе место у экипажа команды «АФ Корсе» №83 – 101 очко. Третьим идет «Порше» №6 с 94 очками.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт WEC
