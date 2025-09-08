WEC. «Порше» выиграла дождевую гонку в США

«Порше» одержала первую победу в WEC в сезоне-2025.

Экипаж «Порше» №6 (Кевин Эстре, Лоренс Вантор, Мэтт Кэмпбэлл) приехал первым в 6-часовой гонке чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC на техасской «Трассе Америк ».

Вторую строчку занял экипаж «Феррари» №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен), а на третьем месте финишировал экипаж «Пежо » №94 (Лоик Дюваль, Мальте Якобсен, Стоффель Вандорн ).

Гонка отличилась сложными дождевыми условиями – трасса начала подсыхать только ближе к последнему часу заезда. Приблизительно два первых часа прошли в режиме машины безопасности и красного флага.

Таким образом, экипаж «Феррари» №51 продолжает возглавлять личный зачет в классе гиперкаров со 115 очками, следом идет экипаж команды «АФ Корсе» №83 со 100 очками. Экипаж «Порше » №6 занимает третье место – 79 очков.

