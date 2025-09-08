0

WEC. «Порше» выиграла дождевую гонку в США

«Порше» одержала первую победу в WEC в сезоне-2025.

Экипаж «Порше» №6 (Кевин Эстре, Лоренс Вантор, Мэтт Кэмпбэлл) приехал первым в 6-часовой гонке чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC на техасской «Трассе Америк».

Вторую строчку занял экипаж «Феррари» №50 (Антонио Фуоко, Мигель Молина, Никлас Нильсен), а на третьем месте финишировал экипаж «Пежо» №94 (Лоик Дюваль, Мальте Якобсен, Стоффель Вандорн).

Гонка отличилась сложными дождевыми условиями – трасса начала подсыхать только ближе к последнему часу заезда. Приблизительно два первых часа прошли в режиме машины безопасности и красного флага.

Таким образом, экипаж «Феррари» №51 продолжает возглавлять личный зачет в классе гиперкаров со 115 очками, следом идет экипаж команды «АФ Корсе» №83 со 100 очками. Экипаж «Порше» №6 занимает третье место – 79 очков.  

«Кадиллак» одержал первую победу в WEC, лучшая из «Феррари» – 8-я в Сан-Паулу
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт WEC
logoФеррари
Пежо
logoWEC
Порше
гонки на выносливость
Мигель Молина
Лоик Дюваль
Лоренс Вантор
logoСтоффель Вандорн
Никлас Нильсен
Трасса Америк
Антонио Фуоко
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Стелла о тактике «Макларена»: «У команды были стимулы оставаться на трассе как можно дольше»
122 минуты назад
Технический директор «Ред Булл»: «Не был уверен насчет предложения Ферстаппена об изменении настроек»
41 минуту назад
Джонатан Уитли: «Впечатлен тем, как «Макларен» справляется с двумя пилотами, борющимися за титул»
58 минут назад
Шарль Леклер: «Победа в 2025-м? Не был уверен до Монцы, не уверен и теперь»
1сегодня, 06:58
Фернандо Алонсо: «Мне не нужен хороший темп, мне нужны очки»
1сегодня, 06:46
Оскар Пиастри: «Стратегия «Макларена» не удивила. Мы с командой ее обсуждали»
2сегодня, 05:59
Нико Хюлькенберг о сходе в Монце: «Больно и горько»
сегодня, 05:41
Алекс Албон: «Буду бороться с Антонелли в чемпионате вплоть до Абу-Даби»
сегодня, 05:23
Макс Ферстаппен: «Мекьес задает правильные вопросы. В Монце машина работала лучше»
3сегодня, 04:57
Юки Цунода: «Было очевидно, что Хэмилтон выдавил меня»
5сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото