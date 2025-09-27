  • Спортс
  • Ферстаппен и Лулэм – первые гонщики, выигравшие дебютную гонку NLS на «Нордшляйфе»
Ферстаппен и Лулэм – первые гонщики, выигравшие дебютную гонку NLS на «Нордшляйфе»

Ферстаппен и Лулэм вошли в историю NLS.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и его напарник по экипажу в гонках на выносливость Крис Лулэм установили историческое достижение, с первой же попытки выиграв гонку серии NLS на «Нордшляйфе».

Для Ферстаппена и его напарника эта была первая официальная гонка в рамках серии NLS, которая проводит заезды на «Нордшляйфе» с 1977 года. Победив в заезде, пилоты установили рекорд серии – ранее победить в дебютном заезде не удавалось никому. За исключением 1977 года, когда были проведены первые заезды в истории соревнования – тогда новичками формально считались все участники.

Ферстаппен выиграл гонку серии NLS на «Нордшляйфе» в классе GT3

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
GT
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Нюрбургринг
logoРед Булл
