Ферстаппен и Лулэм – первые гонщики, выигравшие дебютную гонку NLS на «Нордшляйфе»

Ферстаппен и Лулэм вошли в историю NLS.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен и его напарник по экипажу в гонках на выносливость Крис Лулэм установили историческое достижение, с первой же попытки выиграв гонку серии NLS на «Нордшляйфе».

Для Ферстаппена и его напарника эта была первая официальная гонка в рамках серии NLS, которая проводит заезды на «Нордшляйфе» с 1977 года. Победив в заезде, пилоты установили рекорд серии – ранее победить в дебютном заезде не удавалось никому. За исключением 1977 года, когда были проведены первые заезды в истории соревнования – тогда новичками формально считались все участники.

Ферстаппен выиграл гонку серии NLS на «Нордшляйфе» в классе GT3