Ферстаппен пока не зарегистрировался для участия в следующей гонке GT3 на «Нордшляйфе» (GP Blog)

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пока не подтвердил своего участия в следующей, десятой гонке NLS.

Ферстаппен выиграл гонку на «Нордшляйфе», выступая в категории GT3, а после финиша появилась информация, что действующий чемпион «Формулы-1» будет выступать и в следующей гонке, которая пройдет через две недели. При этом уик-энд будет свободен и не пересекается с Гран-при «Формулы-1».

Однако, по информации GP Blog, Ферстаппен пока не зарегистрировался для участия в следующем заезде, который пройдет 11 октября.

Ферстаппен выиграл гонку серии NLS на «Нордшляйфе» в классе GT3

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoМакс Ферстаппен
GT
logoРед Булл
Нюрбургринг
logoФормула-1
