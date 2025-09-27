Ферстаппен пока не зарегистрировался для участия в следующей гонке GT3 на «Нордшляйфе» (GP Blog)

Ферстаппен не зарегистрировался для участия в следующей гонке GT3.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен пока не подтвердил своего участия в следующей, десятой гонке NLS.

Ферстаппен выиграл гонку на «Нордшляйфе», выступая в категории GT3, а после финиша появилась информация, что действующий чемпион «Формулы-1» будет выступать и в следующей гонке, которая пройдет через две недели. При этом уик-энд будет свободен и не пересекается с Гран-при «Формулы-1».

Однако, по информации GP Blog, Ферстаппен пока не зарегистрировался для участия в следующем заезде, который пройдет 11 октября.

