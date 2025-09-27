5

Стоимость топлива в «Ф-1» вырастет в 10 раз (AMuS)

«Ф-1» столкнется ростом цен на топливо в 2026 году.

Сезон-2026 станет первым в рамках нового регламента «Ф-1». Он влечет за собой множество изменений практически во всем, включая аэродинамику и новые силовые установки, где половина мощности придется на электрическую составляющую.

Одна из основ грядущих правил – экологически чистое топливо. Ожидается, что оно не только поспособствует улучшению имиджа «Ф-1» как инновационной площадки, но и создаст еще одну сферу конкуренции. Производители – такие как Shell, Petronas, Exxon Mobil, Castrol и Aramco – вступят в серьезную борьбу в попытке создать наиболее эффективное топливо.

Тем не менее ФИА ввела строгие правила: топливо должно соответствовать определенным стандартам, чтобы его можно было применять и для серийных автомобилей. Федерация будет следить за процессом производства и цепочкой поставок сырья, чтобы топливо было полностью экологическим.

Такой контроль ударит по ценам. Нынешнее топливо Е10 обходится командам по $20 за литр. В следующем году цены могут взлететь до $200-250 за литр. При этом ФИА отказывается что-либо менять в созданной системе.

Расходы топлива включены в бюджеты команд – но там они прописаны как $20 за литр. Дополнительные расходы не предусмотрены. Несмотря на увеличение лимита бюджета до $215 млн, вопрос с топливом может стать серьезной проблемой для команд-клиентов.

Заводские команды – прямые партнеры производителей топлива, так что на них эти изменения практически не скажутся. Клиенты же обычно получают от производителей счет за израсходованное топливо – который может достигать $12 млн.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Auto Motor und Sport
