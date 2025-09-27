Фернандо Алонсо: «Ферстаппену нужно поучаствовать в «24 часах Ле-Мана»
Пилот «Астон Мартин» поделился мнением об участии Макса Ферстаппена в гонках на выносливость на «Нордшляйфе».
Алонсо также обладает опытом в гонках на выносливость: он выиграл чемпионат мира WEC и дважды победил в «24 часах Ле-Мана».
«Об этом лучше спросить его. Но здорово попробовать другие гоночные серии. Нужно учиться у лучших. Ты приходишь туда и сталкиваешься с пилотами, которые опытнее тебя.
Они знают разные траектории для сухих условий, промежуточных, дождевых, лучше разбираются в стратегиях, процедурах и сменах пилотов. В этом приключении много нового. У других пилотов больше опыта, чем у тебя. Так что здорово учиться с нуля.
Думаю, хочется выиграть лучшие гонки мира, самые престижные. Возможно, в следующем году он примет участие в «24 часах Нюрбургринга». Думаю, ему нужно поучаствовать в Ле-Мане, в Себринге или что там у него в голове. Все это касается всех лучших гонок мира», – отметил Фернандо.
