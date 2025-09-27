1

Фернандо Алонсо: «Ферстаппену нужно поучаствовать в «24 часах Ле-Мана»

Алонсо сказал, что Ферстаппену стоит принять участие в «24 часах Ле-Мана».

Пилот «Астон Мартин» поделился мнением об участии Макса Ферстаппена в гонках на выносливость на «Нордшляйфе».

Алонсо также обладает опытом в гонках на выносливость: он выиграл чемпионат мира WEC и дважды победил в «24 часах Ле-Мана».

«Об этом лучше спросить его. Но здорово попробовать другие гоночные серии. Нужно учиться у лучших. Ты приходишь туда и сталкиваешься с пилотами, которые опытнее тебя.

Они знают разные траектории для сухих условий, промежуточных, дождевых, лучше разбираются в стратегиях, процедурах и сменах пилотов. В этом приключении много нового. У других пилотов больше опыта, чем у тебя. Так что здорово учиться с нуля.

Думаю, хочется выиграть лучшие гонки мира, самые престижные. Возможно, в следующем году он примет участие в «24 часах Нюрбургринга». Думаю, ему нужно поучаствовать в Ле-Мане, в Себринге или что там у него в голове. Все это касается всех лучших гонок мира», – отметил Фернандо.

Ферстаппен покоряет кузовные гонки! От тайных тестов до расширения трибун под дебют
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoРед Булл
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо
logoМакс Ферстаппен
гонки на выносливость
logoАстон Мартин
12 часов Себринга
24 часа Нюрбургринга
Нюрбургринг
logo24 часа Ле-Мана
