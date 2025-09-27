Том Коронель о Ферстаппене: «Гонки на «Нордшляйфе» – это своего рода зависимость»

Коронель высказался о желании Ферстаппена выступить на «Нордшляйфе».

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель объяснил, по каким причинам Макс Ферстаппен так рвется участвовать в гонках GT на трассе «Нордшляйфе».

«Гонки на «Нордшляйфе» – это своего рода зависимость. Бывает зависимость от разных запрещенных препаратов, алкоголя, а есть зависимость от гонок.

И если вы хотите отправиться на самую лучшую, невероятную и безумную трассу на планете – то вам надо на «Нордшляйфе», полную версию «Нюрбургринга ».

Гонка на «Нордшляйфе» – одна из тех вещей, которые гонщик должен сделать в своей жизни. И все мы знаем, как сильно Макс любит гонки, и в том числе гонки GT. И теперь Макс получил разрешение выступать в гонках VLN, в которых я сам участвую уже 15 лет», – рассказал Коронель.

