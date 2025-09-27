Ферстаппен квалифицировался 3-м к гонке GT3 на «Нордшляйфе»
Ферстаппен стал 3-м в своей первой квалификации в GT3.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен проводит этот уик-энд на «Нордшляйфе», где принимает участие в этапе чемпионата NLS за рулем «Феррари» 296 GT3 собственной команды.
В прошедшей квалификации к 4-часовой гонке нидерландец квалифицировался на третьей строчке общего зачета и соответственно класса SP9. Он уступил обладателю поула 3,069 секунды.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт NLS
