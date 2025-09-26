  • Спортс
0

Пилот Суперкубка «Порше» Боеркампс: «В 2020-м Ферстаппен ездил в Венгрии на «Порше» 911 – он полностью стер шины»

Пилот из гонок GT объяснил, чем поразителен Ферстаппен.

Пилот Суперкубка «Порше» Вутер Боеркампс рассказал о первом опыте Макса Ферстаппена за рулем «Порше» 911 на венгерской трассе «Хунгароринг» в 2020 году.

Боеркампс тогда работал тренером пилотов в команде «ГП Элит».

«Макс Ферстаппен однажды ездил в Будапеште. Думаю, он впервые был за рулем кубкового «Порше» 911. Тогда еще без ABS.

Он выехал на трассу и подъехал к первому повороту на свежих шинах. Он затормозил и все четыре колеса просто встали. Он полностью их стер.

В «Ф-1» он привык давить на педали с силой в 140 кг – так что он слишком сильно нажал на тормоз. Он поговорил с нашим инженером и спросил, насколько сильно мы обычно используем педали. Инженер обозначил, что 60 или 65 бар. На что Ферстаппен попросил сказать точно. Инженер заключил, что 65.

Тогда Макс взял новые шины, выехал и тут же выдал значения в 64,8 или 64,9 бар. При этом весь тормозной след был прямым. Это ненормально, никто так не сделает. Кроме него», – рассказал гонщик.

Ферстаппен подтвердил, что проведет дебютную гонку в GT3 на «Нордшляйфе»
 

