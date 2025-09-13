Тото Вольфф: «Не боюсь состава из двух лучших пилотов. У «Мерседеса» уже были Росберг и Хэмилтон»

Вольфф хочет взять сильнейших пилотов в «Мерседес».

Руководитель «Мерседеса» не исключил возможность перехода Макса Ферстаппена в немецкую команду в будущем и отметил, что его не пугает потенциальная борьба между двумя сильными напарниками.

«Это трудно, но эти ребята научились выступать, находясь под давлением. Джордж [Расселл ] первым признал, что ему нужно просто стабильно показывать темп – и тогда у команды не будет причины сомневаться в нем.

Нам нужно, чтобы за рулем нашей машины выступали два лучших пилота. Я не боюсь состава из двух лучших пилотов. У нас уже были Нико [Росберг] и Льюис [Хэмилтон]. Таков мой план на будущее – каким бы ни оказался наш состав», – сказал Вольфф.

Тото Вольфф о Ферстаппене: «Посмотрим, что будет через 2-3 года. Может, состав «Мерседеса» поменяется»

