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Кевин Магнуссен: «После «Макларена» я потратил все до копейки, банк заблокировал карточки. Будущая жена заплатила за билет лоукостером на тесты ДТМ»

Магнуссен рассказал, как остался без денег после потери места в «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Кевин Магнуссен поделился историей о знакомстве с будущей женой Луизой после ухода из «Макларена».

Датчанин дебютировал в «Ф-1» за «Макларен» в 2014 году, но потерял кокпит в начале 2015-го. В 2016-м Кевину удалось вернуться в чемпионат в составе «Рено».

«Она работала официанткой в ресторане, и я просто начал там с ней флиртовать. Я только потерял место в «Макларене», и мы познакомились в тот момент, когда я был довольно сильно подавлен.

Она училась, собиралась стать учителем, и я жил в ее маленькой квартирке. Фактически она обо мне заботилась, а не наоборот.

Деньги у меня закончились полностью. Я заплатил значительную часть того, что заработал, инвестору. И я был молодым и глупым, поэтому спустил остальное. Я потратил все до копейки, что заработал в том году. Так что прошло всего несколько месяцев следующего года, и у меня просто закончились деньги.

Дохода у меня не было. Банк заблокировал все мои карточки. Поэтому, когда я получил предложение от Тото [Вольффа] провести тесты ДТМ с «Мерседесом», я не мог даже купить билет [лоукостером] EasyJet. Она за него заплатила. Я одолжил ее карточку, чтобы добраться до этих тестов, купить еды и бензина для прокатного автомобиля. Это было просто потрясающе с ее стороны», – рассказал Магнуссен.

Кевин сообщил, что главный итог его карьеры также связан с семьей:

«[«Ф-1»] дала мне возможность жить привилегированной жизнью. В первую и главную очередь сейчас я смотрю на ситуацию, будучи отцом. Я содержу семью и имею возможность делать это, управляя болидом и наслаждаясь жизнью.

Это огромное преимущество, которое мало у кого есть. Я могу проводить с детьми столько времени, сколько захочу, и на столе все равно будет еда. Знаете, это главный итог мой карьеры. Вот за что я больше всего благодарен».

Магнуссен станет пилотом «БМВ» в гонках на выносливость

Магнуссен разместил фото семьи на последнем шлеме в «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoМакларен
logoКевин Магнуссен
logoРено
Мерседес ДТМ
ДТМ
logoФормула-1
logoТото Вольфф
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