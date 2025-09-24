  • Спортс
  • Дэвид Брэбэм об ошибках Пиастри: «Может, понадобился клапан, чтобы сбросить давление»
Дэвид Брэбэм об ошибках Пиастри: «Может, понадобился клапан, чтобы сбросить давление»

Брэбэм допустил, что аварии станут «благом» для Пиастри.

Дэвид Брэбэм, бывший пилот «Формулы-1» и сын трехкратного чемпиона мира Джека Брэбэма, проанализировал провал гонщика «Макларена» Оскара Пиастри на Гран-при Азербайджана.

«Можно сказать, [для «Макларена»] ничего не ладилось в Баку, и, конечно, условия были сложными. Но посмотрите на Макса [Ферстаппена], который вновь стал безошибочным примером того, каким должен быть чемпион мира.

У «Макларена» и Оскара был из тех плохих уик-эндов, когда просто ничего не получается. Слишком много ошибок, за которые пришлось дорого заплатить. Задаешься вопросом, почему?

Может, дело в напряжении, которое накапливалось до такой степени, что понадобился своего рода клапан – чтобы сбросить давление и заново настроиться на оставшуюся часть сезона? В некотором смысле это может стать благом – давление сброшено, теперь можно сконцентрироваться на завершении сезона. Интересно будет понаблюдать, что случится дальше», – заявил австралиец о своем соотечественнике.

Брэбэм также указал на то, что Ландо Норрис не воспользовался шансом, который предоставил Пиастри:

«У Ландо была отличная возможность – особенно в квалификации, но не сказать, что получилось. В гонке, разумеется, он просто не мог прорваться, учитывая особенности трассы и малый эффект от DRS.

Это упущенный шанс Ландо. Безусловно, уик-энд для Оскара мог сложиться гораздо хуже».

Тотальный провал лидера «Ф-1» в Баку: две аварии, фальстарт, 0 очков

Андреа Стелла об авариях Пиастри: «Такое случалось даже с Шумахером по ходу доминирующих сезонов»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Джек Брэбэм
Гран-при Азербайджана
Дэвид Брэбэм
