  • Рикардо Патрезе: «Ньюи сказал мне, что в следующем году «Астон Мартин» не будет готов к борьбе за титул. Как и к переходу Ферстаппена»
1

Рикардо Патрезе: «Ньюи сказал мне, что в следующем году «Астон Мартин» не будет готов к борьбе за титул. Как и к переходу Ферстаппена»

Патрезе рассказал о перспективах «Астон Мартин» со слов Ньюи.

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе сообщил о том, что по словам Эдриана Ньюи британская команда в следующем сезоне не будет готова к борьбе за победу в чемпионате.

«Я общался с Эдрианом на фестивале в Гудвуде и он считает, что в следующем году они [команда «Астон Мартин»] в следующем году не будут готовы [к борьбе за титул] и что не стоит завышать ожидания.

При этом если окажется, что «Астон Мартин» будет готов к борьбе за титул, для Ньюи все будет выглядеть даже лучше! Однако Эдриан казался искренним, когда говорил, что они не будут готовы к борьбе за титул.

Он также сказал, что в следующем году они не будут готовы к переходу Макса Ферстаппена, поскольку Эдриан сомневается, что «Астон Мартин» уже сейчас сможет предоставить ему машину, способную выигрывать гонки.

Но это то, что сказал он сам. Посмотрим, как все будет на самом деле. Он сам понимает, насколько силен Ферстаппен, а если болид «Астон Мартин» окажется способным бороться за титул, то и Ферстаппен вполне может согласиться на переход», – рассказал Патрезе.

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoРикардо Патрезе
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoЭдриан Ньюи
logoМакс Ферстаппен
