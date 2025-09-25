Жак Вильнев: «Вопрос в том, говорит ли авария Пиастри о том, что его защитный пузырь лопнул, или же это единичный случай»

Вильнева удивил провал «Макларена» в Баку.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев не стал делать далекоидущих выводов из аварии Оскара Пиастри на Гран-при Азербайджана .

Вильнев отметил, что на самом деле провалился не только Пиастри, но и его напарник, как и вся команда «Макларен ».

«Авария Пиастри говорит о том, что его защитный пузырь лопнул, или же это был единичный случай? Ведь с каждым может случиться что-то подобное, так бывает. Даже у Макса Ферстаппена были уик-энды, когда вам казалось, что он порой перебарщивает.

Любопытно то, что на самом деле этот спад в Баку коснулся обоих гонщиков «Макларена» и самой команды. Ландо Норрис мягко скажем не блистал по ходу всего уик-энда. Просто его ошибки обошлись команде не так дорого – просто потому, что он не врезался в стену. Но в квалификации он должен был занимать как минимум второе место. А затем он ошибся, напортачил и в итоге провел неубедительную гонку», – рассказал Вильнев.

