  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Жак Вильнев: «Вопрос в том, говорит ли авария Пиастри о том, что его защитный пузырь лопнул, или же это единичный случай»
0

Жак Вильнев: «Вопрос в том, говорит ли авария Пиастри о том, что его защитный пузырь лопнул, или же это единичный случай»

Вильнева удивил провал «Макларена» в Баку.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев не стал делать далекоидущих выводов из аварии Оскара Пиастри на Гран-при Азербайджана.

Вильнев отметил, что на самом деле провалился не только Пиастри, но и его напарник, как и вся команда «Макларен».

«Авария Пиастри говорит о том, что его защитный пузырь лопнул, или же это был единичный случай? Ведь с каждым может случиться что-то подобное, так бывает. Даже у Макса Ферстаппена были уик-энды, когда вам казалось, что он порой перебарщивает.

Любопытно то, что на самом деле этот спад в Баку коснулся обоих гонщиков «Макларена» и самой команды. Ландо Норрис мягко скажем не блистал по ходу всего уик-энда. Просто его ошибки обошлись команде не так дорого – просто потому, что он не врезался в стену. Но в квалификации он должен был занимать как минимум второе место. А затем он ошибся, напортачил и в итоге провел неубедительную гонку», – рассказал Вильнев.

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
logoЛандо Норрис
Гран-при Азербайджана
logoЖак Вильнев
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Рикардо Патрезе: «Ньюи сказал мне, что в следующем году «Астон Мартин» не будет готов к борьбе за титул. Как и к переходу Ферстаппена»
1 минуту назад
Джеймс Воулз: «Перешел бы на двухдневные уик-энды «Ф-1», заезды в субботу и воскресенье»
15 минут назад
Джолион Палмер о сходе Пиастри: «Цепная реакция, вызванная фальстартом. Вероятно, эффект домино запустился еще в квалификации»
38 минут назад
Гюнтер Штайнер: «Думаю, некоторые люди в «Феррари» сожалеют о приглашении Хэмилтона»
353 минуты назад
Ральф Шумахер: «Если Ферстаппен будет отбирать очки у Пиастри, у Норриса появится шанс на титул»
5сегодня, 11:51
Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос: «Если Ферстаппен выиграет все оставшиеся гонки, а Пиастри будет третьим, титул достанется Максу. Это возможно»
5сегодня, 11:28
Подписание контракта Расселла с «Мерседесом» затягивается из-за разногласий по деталям соглашения (Motorsport)
3сегодня, 11:12
MotoGP. Марк Маркес: «Если бы у Алекса была другая фамилия, его безупречный сезон оценивали бы выше»
1сегодня, 10:49
Джейми Чедуик: «Лоусон был феноменален в Баку, но Аджар проводит сезон сильнее»
1сегодня, 10:28
Журналист Бенсон о длительности Гран-при: «Кто-то призывает сократить футбольные матчи? Хайлайты получаются из длинных гонок»
5сегодня, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47