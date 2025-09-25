MotoGP. Марк Маркес: «Если бы у Алекса была другая фамилия, его безупречный сезон оценивали бы выше»

Марк Маркес уверен, что его брат заслуживает похвал за сезон-2025.

Лидер MotoGP Марк Маркес, выступающий за «Дукати », поделился мнением об уровне Алекса Маркеса, который представляет «Грезини» и занимает второе место в чемпионате.

«Я убежден: если бы у Алекса Маркеса была другая фамилия, его сезон оценивали бы гораздо выше.

Перед ним все время стояло это препятствие. Многие считают, что это преимущество, я же всегда говорю, что это бремя – такой брат. И да, я выступаю лучше, чем ожидал. Но и он проводит безупречный сезон.

После травмы руки ему было тяжело – из-за штрафов и тому подобных вещей. Но, если не считать три или четыре гонки, это сезон, достойный чемпионского титула.

Алекс способен на что угодно, он доказал это в прошлом. Может, у него нет такого выдающегося таланта, как у некоторых других, однако он трудится гораздо упорнее соперников – не буду называть имена.

Но так все устроено: талант [не приносит результат] без труда, и наоборот. Если у тебя чуть меньше таланта, и ты не работаешь изо всех сил, ничего не получится.

Он был чемпионом Moto3 и Moto2 , а теперь занимает второе место в чемпионате, причем впереди лишь заводской байк, у пилота которого тоже практически идеальный сезон», – отметил Марк перед этапом в Японии, где может досрочно взять титул.

