Джейми Чедуик: «Лоусон был феноменален в Баку, но Аджар проводит сезон сильнее»

Чедуик назвала «феноменальным» выступление Лоусона в Баку.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон показал лучший результат в карьере на Гран-при Азербайджана , заняв пятое место.

Комментатор Sky Sports и трехкратная чемпионка Серии W Джейми Чедуик высказалась о новозеландце.

«На мой взгляд, Лиам был феноменален. Действительно прекрасное выступление, если вы достаточно внимательно следили за гонкой – даже если посмотреть на круги выезда из боксов, на агрессию.

Знаю, иногда его считают слишком агрессивным, но тут он, можно сказать, выбрал идеальный момент. Под конец гонки на него оказывали громадное давление, а он справился с легкостью.

И, конечно, квалификация была в невероятно трудных условиях. Поистине впечатляющий уик-энд», – заявила Чедуик.

В то же время британская гонщица по-прежнему считает Изака Аджара лидером «Рейсинг Буллз » и главным претендентом на повышение в «Ред Булл»:

«Но необходимо обратить внимание на Изака Аджара, на его сезон. По моему мнению, он был сильнее, причем как новичок. Это сюрприз для всех нас. На мой взгляд, Изак выступает лучше всех среди кандидатов на второй кокпит, пилотов второй команды, так сказать. Вот почему я считаю, что он должен быть серьезным претендентом на место в «Ред Булл » в следующем году».

Лоусон показал лучший результат в карьере, Цунода – с 2021-го

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!