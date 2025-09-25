0

Лидер «Ф-2» Форнароли: «Веду переговоры с командами «Ф-1» на 2026-й»

Форнароли сообщил о попытках пробиться в «Ф-1».

Леонардо Форнароли заявил, что общается с коллективами «Формулы-1» на фоне успехов в младших сериях.

20-летний пилот лидирует в «Формуле-2», где проводит свой первый полноценный сезон. В 2024-м итальянец стал чемпионом «Формулы-3» со второй попытки.

Форнароли, опережающий ближайшего соперника – Джека Кроуфорда – на 19 очков за два этапа до финиша, не связан с программой какой-либо команды «Ф-1», в отличие от главных конкурентов.

«Мой менеджер и я отлично себя проявляем и уже начали вести переговоры с командами «Ф-1» на следующий год.

Тем не менее я сосредоточен на завершении этого сезона, моя цель – победа», – заявил Лео в эфире итальянского Sky.

«Ф-3» объявила о призовом фонде в 1 млн евро для лучших пилотов, переходящих в «Ф-2»

Юниор «Ред Булл» Цолов перейдет в «Ф-2» в 2026-м

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
logoФормула-3
Джек Кроуфорд
logoФормула-1
возможные переходы
Леонардо Форнароли
logoФормула-2
