Лидер «Ф-2» Форнароли: «Веду переговоры с командами «Ф-1» на 2026-й»
Форнароли сообщил о попытках пробиться в «Ф-1».
Леонардо Форнароли заявил, что общается с коллективами «Формулы-1» на фоне успехов в младших сериях.
20-летний пилот лидирует в «Формуле-2», где проводит свой первый полноценный сезон. В 2024-м итальянец стал чемпионом «Формулы-3» со второй попытки.
Форнароли, опережающий ближайшего соперника – Джека Кроуфорда – на 19 очков за два этапа до финиша, не связан с программой какой-либо команды «Ф-1», в отличие от главных конкурентов.
«Мой менеджер и я отлично себя проявляем и уже начали вести переговоры с командами «Ф-1» на следующий год.
Тем не менее я сосредоточен на завершении этого сезона, моя цель – победа», – заявил Лео в эфире итальянского Sky.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
