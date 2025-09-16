Юниор «Ред Булл» Цолов перейдет в «Ф-2» в 2026-м

«Кампос » объявил о подписании Николы Цолова на сезон-2026 в «Формуле-2».

18-летний юниор «Ред Булл» провел три года в «Формуле-3» и стал вице-чемпионом в 2025-м, уступив лишь Рафаэлу Камаре.

Цолов – чемпион испанской «Формулы-4» 2022 года.

