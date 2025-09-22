  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Маршалы предоставили Пиастри шоколад, банан и телефон после схода. Оскар не притронулся к еде
Фото
3

Маршалы предоставили Пиастри шоколад, банан и телефон после схода. Оскар не притронулся к еде

Маршал рассказал, как с коллегами позаботился о Пиастри.

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри разбил болид на первом круге Гран-при Азербайджана, после чего наблюдал за гонкой вживую и на экране телефона.

Один из маршалов, работавших в Баку, сообщил, что главный по его посту предоставил Пиастри телефон, другой коллега – стул, а он сам – шоколад, банан и воду. Лидер сезона воспользовался стулом и телефоном, но не притронулся к еде.

Пиастри после схода смотрит Гран-при в Баку у трассы – на телефоне и вживую

Тотальный провал лидера «Ф-1» в Баку: две аварии, фальстарт, 0 очков

Фото: @ChardonyBrutt

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: @ChardonyBrutt
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
logoМакларен
Гран-при Азербайджана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Немного удачи, и Ферстаппен снова в игре. У Пиастри паника, «Макларен» слаб в плане стратегии»
324 минуты назад
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Посадите Ферстаппена, Расселла или Леклера в невероятно доминирующий «Макларен», и чемпионат будет совсем другим»
3сегодня, 15:12
Питер Уиндзор: «В Сингапур Хэмилтон отправится с мыслями о том, что ситуация начала переворачиваться. Он стал ближе к Леклеру по скорости»
1сегодня, 14:58
Лео Туррини: «Даже «Уильямс» и бывшая «Минарди» в Баку были стабильно впереди «Феррари», неумолимо скатывающейся в безликость»
4сегодня, 14:36
Гельмут Марко: «Решили изменить подход – в сравнении с Ферстаппеном Цуноде нужно больше помощи от команды»
1сегодня, 14:26
Лео Туррини: «Антонелли по-чемпионски ответил на язвительные выпады вечных хейтеров»
3сегодня, 14:07
Леклер и Сайнс после гонки в Баку были вынуждены добираться домой в Монако на машине
11сегодня, 13:56Видео
Изак Аджар: «Я не знаю правил борьбы. Не думаю, что они должны быть – каждый сценарий уникален»
сегодня, 13:45
Ландо Норрис: «Болид «Макларена» иногда может «укусить», если ты допустишь хоть одну ошибку»
3сегодня, 13:42
Алексей Попов: «Если Ферстаппен будет быстрее «Макларена» и в Сингапуре, концовка сезона обещает быть интересной»
сегодня, 13:20
Ко всем новостям
Последние новости
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
сегодня, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47