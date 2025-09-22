Маршалы предоставили Пиастри шоколад, банан и телефон после схода. Оскар не притронулся к еде

Маршал рассказал, как с коллегами позаботился о Пиастри.

Гонщик «Макларена » Оскар Пиастри разбил болид на первом круге Гран-при Азербайджана , после чего наблюдал за гонкой вживую и на экране телефона.

Один из маршалов, работавших в Баку, сообщил, что главный по его посту предоставил Пиастри телефон, другой коллега – стул, а он сам – шоколад, банан и воду. Лидер сезона воспользовался стулом и телефоном, но не притронулся к еде.

Пиастри после схода смотрит Гран-при в Баку у трассы – на телефоне и вживую

Тотальный провал лидера «Ф-1» в Баку: две аварии, фальстарт, 0 очков

Фото: @ChardonyBrutt