Маршалы предоставили Пиастри шоколад, банан и телефон после схода. Оскар не притронулся к еде
Маршал рассказал, как с коллегами позаботился о Пиастри.
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри разбил болид на первом круге Гран-при Азербайджана, после чего наблюдал за гонкой вживую и на экране телефона.
Один из маршалов, работавших в Баку, сообщил, что главный по его посту предоставил Пиастри телефон, другой коллега – стул, а он сам – шоколад, банан и воду. Лидер сезона воспользовался стулом и телефоном, но не притронулся к еде.
