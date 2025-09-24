  • Спортс
  • Ральф Шумахер: «Скептически отношусь к перспективам союза Хэмилтона и «Феррари»
Шумахер не удивится уходу Хэмилтона из «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что в отношениях Льюиса Хэмилтона с командой все идет не слишком гладко. И он не удивится, если стороны решат прекратить сотрудничество.

«То, как они относятся друг к другу, выглядит не слишком здорово. К тому же Льюис открыто критикует команду. Так что я скептически отношусь к перспективам этого союза. А тут еще и эта промашка с обменом позициями с Леклером перед финишем.

«Феррари» нужно решить свои проблемы, иначе это разрушит команду изнутри. Думаю, им просто нужно открыто поговорить друг с другом. Необходимо определить границы и ожидания.

Если окажется, что Льюис больше не может доверять команде, а она ему – что же, очень жаль. Но если между командой и пилотом развивается подобное недоверие, лучше просто отпустить все это и в конце года каждому пойти своей дорогой», – рассказал Шумахер.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoРальф Шумахер
logoФеррари
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
