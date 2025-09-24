  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Алекс Албон о подиуме Сайнса: «Не думаю, что хоть кто-то в «Уильямса» считал, что Карлосу нужно что-то доказывать»
0

Алекс Албон о подиуме Сайнса: «Не думаю, что хоть кто-то в «Уильямса» считал, что Карлосу нужно что-то доказывать»

Албон поздравил Сайнса с подиумом в Баку.

Пилот «Уильямса» Алекс Албон подвел итоги Гран-при Азербайджана, отметив, что был рад за команду после того, как его напарнику Карлосу Сайнсу удалось попасть на подиум.

При этом Албон не согласился с тем, что Сайнсу нужно было что-то доказывать и что он сделал это за счет выступления в Баку.

«Для команды это отличный результат, и я был очень рад за Карлоса. Для него это тоже отличный результат, а я горжусь нашей командой. Я в прошедший уик-энд был не в лучшей форме, а Карлос выступил очень хорошо.

Можно ли назвать этот результат вознаграждением за усилия [для Сайнса]? Ну, если вы так говорите…Мне кажется, что Карлос в любом случае сильно проводит этот сезон. Понятно, что некоторые гонки сложились для него не лучшим образом, но в этот раз он не допустил вообще ни одной ошибки. Он постоянно был в форме, машина была быстрой, а Карлос не допускал ошибок.

Он сам создал себе шанс в квалификации, а потом чисто все исполнил в гонке. Не думаю, что хоть кто-то в нашей команде считал, что Карлосу нужно что-то доказывать, но он в любом случае справился», – рассказал Албон.

«Везучий засранец». Лучшие факты о неожиданном подиуме «Уильямса»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
logoКарлос Сайнс
logoУильямс
logoФормула-1
logoАлександр Албон
Гран-при Азербайджана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ральф Шумахер: «Скептически отношусь к перспективам союза Хэмилтона и «Феррари»
8 минут назад
Джейми Чедуик: «Ни за что не стану списывать Ферстаппена, и Макс себя не списывает – мне нравится такой настрой»
35 минут назад
Гельмут Марко: «Мекьес внес несколько изменений в структуру работы «Ред Булл», которые оказали позитивное влияние»
241 минуту назад
Шарль Леклер: «В Баку изменил подход к подбору настроек – сложно сказать, что заставило меня подумать, что это будет хорошей идеей»
сегодня, 14:14
Тед Кравиц: «Ферстаппен ждет момент, чтобы наброситься как лев на двух котят, Пиастри и Норриса»
1сегодня, 14:10
Журналист Бенсон: «Шансы Ферстаппена на титул крайне малы»
1сегодня, 13:42
Дэвид Брэбэм об ошибках Пиастри: «Может, понадобился клапан, чтобы сбросить давление»
1сегодня, 13:14
Другович официально перешел в «Формулу Е» и будет выступать за «Андретти»
сегодня, 13:14
Шарль Леклер: «Не думаю, что «Ред Булл» и дальше будет так доминировать, как на двух последних Гран-при»
сегодня, 13:05
MotoGP. Марк Маркес: «Если бы в «Грезини» я оказался неконкурентоспособен, моя карьера бы уже закончилась»
сегодня, 12:48
Ко всем новостям
Последние новости
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47