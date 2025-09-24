Алекс Албон о подиуме Сайнса: «Не думаю, что хоть кто-то в «Уильямса» считал, что Карлосу нужно что-то доказывать»

Албон поздравил Сайнса с подиумом в Баку.

Пилот «Уильямса» Алекс Албон подвел итоги Гран-при Азербайджана , отметив, что был рад за команду после того, как его напарнику Карлосу Сайнсу удалось попасть на подиум.

При этом Албон не согласился с тем, что Сайнсу нужно было что-то доказывать и что он сделал это за счет выступления в Баку.

«Для команды это отличный результат, и я был очень рад за Карлоса. Для него это тоже отличный результат, а я горжусь нашей командой. Я в прошедший уик-энд был не в лучшей форме, а Карлос выступил очень хорошо.

Можно ли назвать этот результат вознаграждением за усилия [для Сайнса]? Ну, если вы так говорите…Мне кажется, что Карлос в любом случае сильно проводит этот сезон. Понятно, что некоторые гонки сложились для него не лучшим образом, но в этот раз он не допустил вообще ни одной ошибки. Он постоянно был в форме, машина была быстрой, а Карлос не допускал ошибок.

Он сам создал себе шанс в квалификации, а потом чисто все исполнил в гонке. Не думаю, что хоть кто-то в нашей команде считал, что Карлосу нужно что-то доказывать, но он в любом случае справился», – рассказал Албон.

