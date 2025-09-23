Лео Туррини: «На месте Стеллы предупредил бы Пиастри и Норриса насчет Ферстаппена»
Туррини прокомментировал борьбу за титул в «Ф-1».
Известный итальянский журналист Лео Туррини высказался о борьбе за титул в личном зачете после победы Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана.
«Если бы я был Андреа Стеллой, итальянским руководителем «Макларена», то предупредил бы [Оскара] Пиастри и [Ландо] Норриса: если они не будут осторожны, Ферстаппен приблизится. А с Максом очень трудно иметь дело, если он почувствует запах чемпионства…» – написал Туррини.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: блог Лео Туррини
