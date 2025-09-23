Лео Туррини: «На месте Стеллы предупредил бы Пиастри и Норриса насчет Ферстаппена»

Туррини прокомментировал борьбу за титул в «Ф-1».

Известный итальянский журналист Лео Туррини высказался о борьбе за титул в личном зачете после победы Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана .

«Если бы я был Андреа Стеллой , итальянским руководителем «Макларена», то предупредил бы [Оскара ] Пиастри и [Ландо ] Норриса: если они не будут осторожны, Ферстаппен приблизится. А с Максом очень трудно иметь дело, если он почувствует запах чемпионства…» – написал Туррини.

