Тото Вольфф о контракте Расселла: «Главное решить вопрос до начала предсезонных тестов – иначе придется сажать за руль «Мерседеса» кого-то другого»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что команда надеется решить вопрос с продлением контракта Джорджа Расселла в ближайшем будущем.
Считается, что стороны по-прежнему не могут прийти к соглашению из-за разногласий относительно длительности соглашения.
«Скоро вопрос должен решиться. Ну, главное решить его до начала предсезонных тестов – иначе нам придется сажать за руль болида кого-то другого.
Что касается этапа в Баку, то Джордж провел уик-энд весьма уверенно. С учетом состояния Джорджа из-за болезни, он великолепно провел гонку. Кими тоже уверенно выступил и укрепил свои позиции. Он был недоволен тем, что не сумел попасть на подиум, но заработал важные для команды очки», – рассказал Вольфф.
