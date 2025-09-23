  • Спортс
  • Тото Вольфф о контракте Расселла: «Главное решить вопрос до начала предсезонных тестов – иначе придется сажать за руль «Мерседеса» кого-то другого»
Тото Вольфф о контракте Расселла: «Главное решить вопрос до начала предсезонных тестов – иначе придется сажать за руль «Мерседеса» кого-то другого»

Вольфф высказался о затяжке переговоров с Расселлом.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что команда надеется решить вопрос с продлением контракта Джорджа Расселла в ближайшем будущем.

Считается, что стороны по-прежнему не могут прийти к соглашению из-за разногласий относительно длительности соглашения.

«Скоро вопрос должен решиться. Ну, главное решить его до начала предсезонных тестов – иначе нам придется сажать за руль болида кого-то другого.

Что касается этапа в Баку, то Джордж провел уик-энд весьма уверенно. С учетом состояния Джорджа из-за болезни, он великолепно провел гонку. Кими тоже уверенно выступил и укрепил свои позиции. Он был недоволен тем, что не сумел попасть на подиум, но заработал важные для команды очки», – рассказал Вольфф.

«Везучий засранец». Лучшие факты о неожиданном подиуме «Уильямса»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoМерседес
logoДжордж Расселл
logoАндреа Кими Антонелли
logoТото Вольфф
Гран-при Азербайджана
logoФормула-1
