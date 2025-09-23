  • Спортс
  • Изак Аджар: «В Баку попали в очковую зону двумя машинами, это дает повод для оптимизма»
Изак Аджар: «В Баку попали в очковую зону двумя машинами, это дает повод для оптимизма»

Аджар доволен результатом команды в Баку.

Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар подвел итоги Гран-при Азербайджана, отметив, что был рад тому, что обе машины попали в топ-10 и набрали очки.

При этом Аджар взял на себя вину за ошибку, которая стоила потери двух позиций.

«Я хорошо провел старт гонки. Однако на рестарте за машиной безопасности я, к сожалению, повторил субботнюю ошибку, и потерял две позиции. Наш темп на «медиуме» был не слишком хорош, зато после перехода на «хард» машина была невероятно быстрой. Мы очень быстро догоняли группу машин впереди. К сожалению, разница в скорости все-таки оказалась недостаточно большой, чтобы совершить обгон.

Тем не менее, мы многому научились в этот уик-энд, особенно в контексте борьбы в Кубке конструкторов. И продемонстрированный темп дает надежду на будущее. Да, к сожалению, в этот уик-энд я не лучшим образом чувствовал себя за рулем болида, но несмотря на это мы пробились в третий сегмент квалификации, а в гонке попали в очковую зону двумя машинами.

Все это дает мне повод для оптимизма. Когда я стану лучше чувствовать машину, улучшатся и результаты. Лиам Лоусон отлично провел гонку в Баку, и я рад, что мы набрали очки двумя машинами. С нетерпением жду Гран-при Сингапура – уверен, мы способны выступить очень хорошо», – рассказал Аджар.

«Везучий засранец». Лучшие факты о неожиданном подиуме «Уильямса»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
logoФормула-1
logoРейсинг Буллз
logoЛиам Лоусон
logoИзак Аджар
Гран-при Азербайджана
