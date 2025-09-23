Тото Вольфф: «На 100% уверен, что Воулз внес значительный вклад в успех «Уильямса»

Вольфф высказался о подиуме «Уильямса».

Руководитель «Мерседеса поделился мнением о бывшем стратеге команды и нынешнем шефе «Уильямса» Джеймсе Воулзе.

После подиума Карлоса Сайнса в Баку «Мерседес» передал Воулзу подарок в виде конфет и шампанского. На пакете Вольфф написал: «Везучий ублюдок!»

«Это было сказано в шуточной форме. Как руководители мы получаем много критики в свой адрес, но когда команда показывает отличный результат, к нам приходит слава.

Я на 100% уверен, что Джеймс внес значительный вклад в успех команды – и продолжает думать о ее развитии в долгосрочной перспективе.

Все отлично справились. Их пилот выступил великолепно. Хорошие пит-стопы. Мне нравится наблюдать за траекторией их развития», – отметил Вольфф .

