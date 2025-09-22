«Мерседес» поздравил шефа «Уильямса» Воулза с подиумом в Баку: «Везучий ублюдок!»
Воулз получил необычное поздравление от бывшей команды.
«Мерседес» поздравил «Уильямс» с подиумом Карлоса Сайнса на Гран-при Азербайджана.
«Vamos [вперед], «Уильямс»💪 Поздравляем с гладкой работой сегодня (в оригинале smooth operation – отсылка на любимую песню Карлоса Сайнса Smooth Operator – Спортс”). Наслаждайтесь вкусностями 🙌 🍫 🍾», – написала немецкая команда в соцсетях.
В приложенном видео «Мерседес» показал, как подарил руководителю «Уильямса» и своему бывшему стратегу Джеймсу Воулзу шоколад и шампанское.
На пакете шеф «Мерседеса» Тото Вольфф написал: «Везучий ублюдок!»
Видео: соцсети «Мерседеса»
Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети «Мерседеса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости