Оскар Пиастри о борьбе за титул: «Точно не собираюсь сбрасывать Ферстаппена со счетов»

Пиастри считает Ферстаппена претендентом на титул.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри отметил, что с учетом результата Гран-при Азербайджана было бы глупо не считать Макса Ферстаппена одним из претендентов на победу в чемпионате.

Благодаря двум победам подряд и неудаче Норриса и Пиастри в Баку отставание Ферстаппена в общем зачете сократилось до 69 очков.

«Я точно не собираюсь сбрасывать Ферстаппена со счетов, хотя должен сказать, что сейчас угроза со стороны Макса меня не слишком волнует.

Главным образом потому, что мне нужно будет постараться отыграться после уик-энда в Баку и дальше демонстрировать свои лучшие выступления. Я знаю, что если смогу вернуться на тот уровень, который я способен демонстрировать, то у нас все будет даже более чем в порядке. Так что на этом я и сосредоточусь», – рассказал Пиастри.

Тотальный провал лидера «Ф-1» в Баку: две аварии, фальстарт, 0 очков

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Cafe
