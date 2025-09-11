Два ключевых инженера из моторного подразделения «Феррари» перейдут в «Ауди»

«Феррари» потеряет двух важных инженеров.

Два инженера, занимавших ключевые должности в моторном подразделении «Феррари », покинут команду.

По информации сразу нескольких итальянских изданий, Вольфф Циммерманн и Ларс Шмидт покидают свои должности и через какое-то время присоединятся к «Ауди».

Циммерманн был руководителем проекта разработки нового двигателя для сезона-2026. При этом руководителем моторного подразделения «Феррари» был и остается Энрико Галтьери.

Шмидт являлся в «Феррари» ведущим инженером по работе над производительностью двигателя внутреннего сгорания.

Считается, что оба перехода «Ауди» удалось осуществить благодаря тому, что инженеры в прошлом уже имели опыт работы с нынешним руководителем проекта «Ауди » в «Формуле-1» Маттиа Бинотто .

