Два ключевых инженера из моторного подразделения «Феррари» перейдут в «Ауди»
«Феррари» потеряет двух важных инженеров.
Два инженера, занимавших ключевые должности в моторном подразделении «Феррари», покинут команду.
По информации сразу нескольких итальянских изданий, Вольфф Циммерманн и Ларс Шмидт покидают свои должности и через какое-то время присоединятся к «Ауди».
Циммерманн был руководителем проекта разработки нового двигателя для сезона-2026. При этом руководителем моторного подразделения «Феррари» был и остается Энрико Галтьери.
Шмидт являлся в «Феррари» ведущим инженером по работе над производительностью двигателя внутреннего сгорания.
Считается, что оба перехода «Ауди» удалось осуществить благодаря тому, что инженеры в прошлом уже имели опыт работы с нынешним руководителем проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
