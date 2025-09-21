Фредерик Вассер: «История об уходе сотрудников – нелепость. Обычная текучка, «Феррари» наняла 60 специалистов»

В «Феррари» считают «шуткой» разговоры об уходе инженеров.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал новости об уходе важных специалистов из моторного подразделения Скудерии.

«История об уходе сотрудников из Маранелло – нелепость. Это обычная текучка. За последние несколько месяцев мы наняли 60 специалистов из других команд. Так что, считаю, эти разговоры должны утихнуть.

В прессе называли имена, но это какая-то шутка, которая лишь вредит команде. Не хочу к этому возвращаться.

Я не переживаю по поводу следующего сезона. Убежден, у нас есть команда, способная побеждать, однако нам необходимо прибавить в каждом аспекте и сохранять такой подход. Нужно работать в одном направлении и не упускать возможности по ходу уик-эндов», – заявил менеджер в эфире итальянского Sky после Гран-при Азербайджана .

