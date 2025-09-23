  • Спортс
  • Гэри Андерсон: «Вопрос с личным зачетом еще не решен. В Баку оба пилота «Макларена» ощутили это»
3

Гэри Андерсон: «Вопрос с личным зачетом еще не решен. В Баку оба пилота «Макларена» ощутили это»

Эксперт Андерсон высказался об итогах этапа в Баку.

Технический эксперт и бывший технический директор команд «Ф-1» Гэри Андерсон прокомментировал выступление «Макларена» на Гран-при Азербайджана.

В Баку Оскар Пиастри сошел из-за аварии, а Ландо Норрис стал 7-м. Победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Оба гонщика «Макларена» и сама команда допустили ошибки в Баку. Конфигурация трассы не позволяет раскрыть сильные стороны «Макларена» – особенно в средне- и высокоскоростных поворотах.

Интересно, не отвлеклись ли они от дел текущего сезона, если учитывать, насколько далеко оторвались в обоих зачетах. Большинство команд сконцентрировались на подготовке к 2026-му. И хотя «Макларен» заберет Кубок конструкторов, вопрос с личным зачетом еще не решен. Думаю, в Баку оба пилота ощутили это.

Другие трассы могут не подойти RB21, но они многое узнают о настройках, которые подойдут пилотажному стилю Макса – и тогда я не удивлюсь, если он включится в борьбу.

Дайте ему хотя бы полшанса, и он воспользуется этим. «Макларен» не может позволить себе продолжить отдавать ему очки, если они хотят выиграть первый титул в личном зачете после 2008 года», – сказал Андерсон.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
