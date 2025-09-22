Карлос Сайнс: «О том, насколько близок я был к переходу в «Мерседес» лучше спросить Вольффа»

Сайнс опроверг слухи об интересе к нему со стороны «Мерседеса».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс рассказал о том, что не планирует уходить из команды.

Сайнс подтвердил, что вел переговоры с «Мерседесом » до того, как в итоге решил перейти в «Уильямс » в прошлом году.

Также Сайнса попросили прокомментировать информацию о том, что «Мерседес» может быть заинтересован в его приглашении прямо сейчас в качестве замены для Андреа Кими Антонелли , который не лучшим образом проводит свой дебютный сезон в «Формуле-1».

«В то время мы действительно много общались и с Тото Вольффом , и со многими другими людьми. Насколько близок я был к переходу в «Мерседес»? Об этом вам лучше спросить Тото. Но я думаю, что он доволен выборов в пользу Кими Антонелли.

Слухи, отправляющие меня в «Мерседес» на место Антонелли сейчас? У меня контракт с «Уильямсом», а Тото по этому вопросу не звонил ни мне, и Джеймсу Воулзу», – рассказал Сайнс.

