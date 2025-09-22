Юки Цунода: «Если бы я рискнул атаковать Лоусона, пилот «Макларена» мог бы обойти нас обоих»

Цунода не стал атаковать Лоусона в Баку в интересах команды.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода рассказал о том, что на Гран-при Азербайджана не предпринимал активных попыток обогнать Лиама Лоусона, потому что главным образом думал об интересах команды и о том, чтобы удержать позади «Макларен» Ландо Норриса .

«Когда позади меня ехал болид «Макларена», главным образом я думал о борьбе в чемпионате – как в личном зачете для Макса , так и в Кубке конструкторов для «Ред Булл ».

У меня было достаточно много возможностей попробовать атаковать Лиама Лоусона по внутренней траектории, но это несло бы в себе риск – в том числе того, что в итоге пилот «Макларена» смог бы обогнать нас обоих.

Ну а как пилоту «Ред Булл» мне явно не хотелось этого допустить. Так что я думаю, что принял правильное решение, не став активно атаковать Лоусона. Хотя при этом я понимаю, что у меня и не было над ним комфортного преимущества в скорости, которое бы позволило уверенно его обогнать», – рассказал Цунода.

