Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Посадите Ферстаппена, Расселла или Леклера в невероятно доминирующий «Макларен», и чемпионат будет совсем другим»

Альберс подверг резкой критике пилотов «Макларена».

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Альберс порассуждал об уровне пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса , которые неудачно провели Гран-при Азербайджана .

«У команды невероятно доминирующий болид. Андреа Стелла выстраивает коллектив вокруг себя, но я видел то же самое с Андреасом Зайдлем – он тоже был очень раскрученным.

Есть фантастическая машина, но стратегия плохая, а гонщики нестабильны. Посадите Макса [Ферстаппена], Расселла или Леклера в этот болид, и чемпионат будет совсем другим», – произнес нидерландский эксперт в эфире Viaplay.

Тотальный провал лидера «Ф-1» в Баку: две аварии, фальстарт, 0 очков

Ландо Норрис: «Болид «Макларена» иногда может «укусить», если ты допустишь хоть одну ошибку»