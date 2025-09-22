Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Посадите Ферстаппена, Расселла или Леклера в невероятно доминирующий «Макларен», и чемпионат будет совсем другим»
Альберс подверг резкой критике пилотов «Макларена».
Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Альберс порассуждал об уровне пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса, которые неудачно провели Гран-при Азербайджана.
«У команды невероятно доминирующий болид. Андреа Стелла выстраивает коллектив вокруг себя, но я видел то же самое с Андреасом Зайдлем – он тоже был очень раскрученным.
Есть фантастическая машина, но стратегия плохая, а гонщики нестабильны. Посадите Макса [Ферстаппена], Расселла или Леклера в этот болид, и чемпионат будет совсем другим», – произнес нидерландский эксперт в эфире Viaplay.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sports Mole
