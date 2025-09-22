Ландо Норрис: «Болид «Макларена» иногда может «укусить», если ты допустишь хоть одну ошибку»

Норрис отметил проблемы в работе болида «Макларена».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис , обсуждая неудачное выступление команды на Гран-при Азербайджана выделил то, что болид британской команды хоть и является самым быстрым в пелотоне, порой не так прост в управлении, как может показаться со стороны.

«Оскар потрясающий гонщик, так что я сомневаюсь, что случившееся что-то изменит. К тому же теперь многие должны были осознать, насколько просто допустить ошибку на трассе в Баку.

Еще прошедшая гонка показывает, что на самом деле на нашей машине не так уж просто прорываться вперед, обгоняя соперников. И я не думаю, что мы были быстрее «Ред Булл».

У нас действительно есть проблемы на трассах с низким уровнем прижимной силы. Думаю, что на Гран-при Лас-Вегаса у нас снова будут проблемы.

В то же время на нашей стороне все еще остаются хорошие результаты и обнадеживающие выступления. И мы сосредоточены на своей работе. При этом ошибки, допущенные мной и Оскаром доказывают, что нашей машиной на самом деле не так уж легко управлять. Временами она может быть невероятно быстрой, но на таких трассах, как в Баку, она может и «укусить» тебя в ответ, если ты допустишь хоть одну ошибку.

Мы стараемся работать над этой проблемой. Но нашу машину трудно улучшить – и да, порой она может «укусить». Что и случилось в этот уик-энд как со мной, так и с Оскаром », – рассказал Норрис.

