Леклер и Сайнс после гонки в Баку были вынуждены добираться домой в Монако на машине
Леклер и Сайнс после гонки в Баку добрались до Монако на машине.
Бывшие напарники по «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс были вынуждены добираться до своих домов в Монте-Карло на автомобиле.
По окончании Гран-при Азербайджана Леклер и Сайнс вместе улетели из Баку на частном самолете и планировали долететь до Ниццы. Однако их рейс так и не добрался до Франции – пилотам пришлось осуществить посадку в итальянской Генуе, поскольку аэропорт Ниццы перестал принимать рейсы из-за плохой погоды.
В результате Леклер и Сайнс взяли напрокат автомобиль и решили добраться до дома в Монако своим ходом.
