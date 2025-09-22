Леклер и Сайнс после гонки в Баку были вынуждены добираться домой в Монако на машине

Леклер и Сайнс после гонки в Баку добрались до Монако на машине.

Бывшие напарники по «Феррари » Шарль Леклер и Карлос Сайнс были вынуждены добираться до своих домов в Монте-Карло на автомобиле.

По окончании Гран-при Азербайджана Леклер и Сайнс вместе улетели из Баку на частном самолете и планировали долететь до Ниццы. Однако их рейс так и не добрался до Франции – пилотам пришлось осуществить посадку в итальянской Генуе, поскольку аэропорт Ниццы перестал принимать рейсы из-за плохой погоды.

В результате Леклер и Сайнс взяли напрокат автомобиль и решили добраться до дома в Монако своим ходом.

