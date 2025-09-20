Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Слышал, что Хорнеру выплатили почти $100 млн. Как такое вообще возможно?»

Альберс рассказал о слухах про Хорнера.

Бывший пилот «Ф-1» Кристиан Альберс поделился последними слухами о положении бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера .

Сообщалось, что контракт британца был рассчитан еще на пять лет.

«Было много слухов. Сегодня я был очень удивлен, когда услышал, что ему выплатили почти $100 млн. Как такое вообще возможно? Его зарплата составляла $8 млн в год, так что получается $40 млн за пять лет. Откуда еще $60 млн?

Ходит много слухов. Мы также слышали, что он пытается профинансировать себе переход в «Хаас». Также были слухи о его переходе в «Кадиллак », но, кажется, это уже вряд ли – ведь теперь там работает женщина, которая подала иск против него.

У него были контакты с «Альпин » и «Хаасом », но сначала нужно посмотреть, как он уладит дело с судом», – сказал Альберс в эфире Viaplay.

