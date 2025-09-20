Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Слышал, что Хорнеру выплатили почти $100 млн. Как такое вообще возможно?»
Бывший пилот «Ф-1» Кристиан Альберс поделился последними слухами о положении бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.
Сообщалось, что контракт британца был рассчитан еще на пять лет.
«Было много слухов. Сегодня я был очень удивлен, когда услышал, что ему выплатили почти $100 млн. Как такое вообще возможно? Его зарплата составляла $8 млн в год, так что получается $40 млн за пять лет. Откуда еще $60 млн?
Ходит много слухов. Мы также слышали, что он пытается профинансировать себе переход в «Хаас». Также были слухи о его переходе в «Кадиллак», но, кажется, это уже вряд ли – ведь теперь там работает женщина, которая подала иск против него.
У него были контакты с «Альпин» и «Хаасом», но сначала нужно посмотреть, как он уладит дело с судом», – сказал Альберс в эфире Viaplay.
