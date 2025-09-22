Фредерик Вассер: «Феррари» и «Макларен» лучше выступают, когда жарко, «Мерседес» и «Ред Булл» – когда холодно»

Вассер провел параллели между «Маклареном» и «Феррари».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер проанализировал трудности своей команды и «Макларена» на Гран-при Азербайджана .

«[В субботу] условия поменялись. Было видно разделение на две группы. С одной стороны, есть мы и «Макларен », которые выступают лучше, когда жарко, а «Мерседес » и «Ред Булл » – когда холодно.

Проблемы были именно в субботу. Мы начали гонку на несколько мест позади Норриса , а финишировали сразу за ним. Разрывы были минимальными, а обгонять было сложно всем», – сообщил Фред.

Фредерик Вассер: «Феррари» проиграла уик-энд в квалификации – темп был. Я раздражен»

Фредерик Вассер о размене позициями в Баку: «У Леклера была проблема с двигателем»