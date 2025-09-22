  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер: «Феррари» и «Макларен» лучше выступают, когда жарко, «Мерседес» и «Ред Булл» – когда холодно»
0

Фредерик Вассер: «Феррари» и «Макларен» лучше выступают, когда жарко, «Мерседес» и «Ред Булл» – когда холодно»

Вассер провел параллели между «Маклареном» и «Феррари».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер проанализировал трудности своей команды и «Макларена» на Гран-при Азербайджана.

«[В субботу] условия поменялись. Было видно разделение на две группы. С одной стороны, есть мы и «Макларен», которые выступают лучше, когда жарко, а «Мерседес» и «Ред Булл» – когда холодно.

Проблемы были именно в субботу. Мы начали гонку на несколько мест позади Норриса, а финишировали сразу за ним. Разрывы были минимальными, а обгонять было сложно всем», – сообщил Фред.

Фредерик Вассер: «Феррари» проиграла уик-энд в квалификации – темп был. Я раздражен»

Фредерик Вассер о размене позициями в Баку: «У Леклера была проблема с двигателем»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: AutoRacer.it
Гран-при Азербайджана
logoЛандо Норрис
logoМерседес
logoМакларен
logoФормула-1
logoФредерик Вассер
logoФеррари
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джордж Расселл о болезни: «Если бы это был Сингапур, то я бы завершил уик-энд еще в пятницу»
6 минут назад
Фредерик Вассер: «И Хэмилтон, и Леклер имели шанс выступить лучше в квалификации. «Феррари» могла бы претендовать на подиум»
12 минут назад
Фернандо Алонсо: «Старт с 11-го места в Баку – нелогичный результат для «Астон Мартин». Гонка это подтвердила»
20 минут назад
Андреа Стелла о 7-м месте Норриса: «Ни один пилот не смог бы набрать больше очков за рулем болида Ландо»
143 минуты назад
Карлос Сайнс – гонщик дня на Гран-при Азербайджана
1253 минуты назад
Леклер досрочно выиграл квалификационную дуэль у Хэмилтона в 2025-м. Шарль сильнее напарников 8 сезонов из 8
555 минут назад
Льюис Хэмилтон: «Квалификация играла решающую роль в Азербайджане, и она была неидеальной»
3сегодня, 08:41
«Мерседес» обогнал «Феррари» в Кубке конструкторов, «Ред Булл» отыграл 52 очка у Скудерии за 3 Гран-при
7сегодня, 08:22
Карлос Сайнс о подиуме в Баку: «Ключевым фактором стало то, что мне удалось провести идеальный уик-энд»
сегодня, 07:58
Питер Уиндзор о 7-м месте Норриса: «Можете представить себе Ферстаппена в такой ситуации? Где огонь, где агрессия?»
11сегодня, 07:43
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото