Фредерик Вассер: «Феррари» и «Макларен» лучше выступают, когда жарко, «Мерседес» и «Ред Булл» – когда холодно»
Вассер провел параллели между «Маклареном» и «Феррари».
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер проанализировал трудности своей команды и «Макларена» на Гран-при Азербайджана.
«[В субботу] условия поменялись. Было видно разделение на две группы. С одной стороны, есть мы и «Макларен», которые выступают лучше, когда жарко, а «Мерседес» и «Ред Булл» – когда холодно.
Проблемы были именно в субботу. Мы начали гонку на несколько мест позади Норриса, а финишировали сразу за ним. Разрывы были минимальными, а обгонять было сложно всем», – сообщил Фред.
Фредерик Вассер: «Феррари» проиграла уик-энд в квалификации – темп был. Я раздражен»
Фредерик Вассер о размене позициями в Баку: «У Леклера была проблема с двигателем»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: AutoRacer.it
