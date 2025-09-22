Фредерик Вассер о размене позициями в Баку: «У Леклера была проблема с двигателем»

В «Феррари» объяснили инцидент между Леклером и Хэмилтоном в Баку.

Руководитель «Феррари» сказал, что на Гран-при Азербайджана Шарль Леклер пропустил Льюиса Хэмилтона вперед из-за проблем с мотором.

«Думаю, для нас все было очевидно: у Льюиса было преимущество по шинам, так что мы попросили Шарля пропустить его, чтобы попытаться обогнать [Лиама] Лоусона и [Юки] Цуноду или [Ландо] Норриса.

Более того, у Шарля была проблема с рекуперацией энергии, так что мотор работал не лучшим образом. Мне кажется, размен позициями был наилучшим вариантом. Позже мы попросили их поменяться обратно, но, кажется, Льюис неправильно оценил положение финишной черты», – сказал Вассер .

Хэмилтон не вернул позицию Леклеру по приказу «Феррари». Льюис замедлился перед финишем, но остался 8-м в Баку

