Карлос Сайнс о подиуме в Баку: «Ключевым фактором стало то, что мне удалось провести идеальный уик-энд»
Сайнс высказался о подиуме в Баку.
Пилот «Уильямса» прокомментировал 3-е место на Гран-при Азербайджана.
«Ключевым фактором, вероятно, стало то, что нам удалось провести идеальный уик-энд – начиная с практик и квалификации и заканчивая гонкой. Я пытался достичь этого с самого начала сезона, хотел провести идеальный уик-энд.
Нам почти удалось это в Джидде, когда мы заработали максимально возможное количество очков. Но затем все шло с переменным успехом. Местами мне не везло, местами все складывалось не лучшим образом – или из-за меня, или из-за других факторов, которые я не контролировал», – отметил Сайнс.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
