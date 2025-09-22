Карлос Сайнс о подиуме в Баку: «Ключевым фактором стало то, что мне удалось провести идеальный уик-энд»

Сайнс высказался о подиуме в Баку.

Пилот «Уильямса » прокомментировал 3-е место на Гран-при Азербайджана .

«Ключевым фактором, вероятно, стало то, что нам удалось провести идеальный уик-энд – начиная с практик и квалификации и заканчивая гонкой. Я пытался достичь этого с самого начала сезона, хотел провести идеальный уик-энд.

Нам почти удалось это в Джидде, когда мы заработали максимально возможное количество очков. Но затем все шло с переменным успехом. Местами мне не везло, местами все складывалось не лучшим образом – или из-за меня, или из-за других факторов, которые я не контролировал», – отметил Сайнс .

