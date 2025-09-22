Руководитель «Кадиллака»: «В 2026-м команда будет работать в Сильверстоуне. Штаб-квартира в США еще не завершена»

В «Кадиллаке» пока будут использовать только одну базу.

Руководитель «Кадиллака » Грэм Лоудон рассказал, что команда планирует использовать только базу в Сильверстоуне в начале сезона-2026.

Ожидается, что штаб-квартира будет располагаться в другом здании – в Фишерсе, в штате Индиана.

«Это [в Фишерсе] проект площадью почти полмиллиона квадратных футов. Он совершенно новый и будет построен специально для «Формулы-1». Вокруг будет много всего – думаю, фанатам будет интересно.

Это штаб-квартира – со временем большая часть болида будет создаваться именно там. Но опять же, мы дебютируем в марте следующего года.

За это время невозможно построить базу, нанять всех необходимых людей, настроить оборудование и создать все элементы в соответствии со стандартами «Формулы-1», которые похожи на аэрокосмические, – и после этого выйти на стартовую решетку в Австралии.

Это просто не сработает. Поэтому у нас есть логистический центр в Сильверстоуне. Там же у нас аэродинамический отдел и отдел, отвечающих за механизацию. Все работы, связанные с болидом 2026 года, будут вестись там, пока мы ждем завершения проекта в Фишерсе.

Но спустя время штаб-квартира будет в США. Сильверстоун же – это не просто ответвление, а важная часть команды», – отметил Лоудон.

