Макс Ферстаппен: «В «Ред Булл» видят свет в конце туннеля»

Ферстаппен рассказал об атмосфере в «Ред Булл» после победы в Баку.

Пилот «Ред Булл» отметил, что доволен атмосферой в команде после победы на Гран-при Азербайджана.

«Пьер [Ваше, технический директор] теперь меньше курит (подмигнул). Мы вместе пережили много отличных моментов. Неприятно проходить через трудный период. Но теперь, когда вновь победили, все уже лучше.

Атмосфера потрясающая, это придает уверенности. Люди видят свет в конце туннеля и думают, что будущее кажется более светлым.

Но нужно подождать и посмотреть, как мы справимся в Сингапуре. В Баку я провел хороший уик-энд. Мы не вносили больших изменений, так что работать было приятно. Два уик-энда подряд мы выглядим довольно стабильно. Это странно, ведь такого уже давно не было», – сказал Ферстаппен.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: De Telegraaf
