Юки Цунода: «Будет здорово, если в каких-то гонках смогу помочь Ферстаппену в борьбе за титул»

Цунода хочет помочь Ферстаппену в борьбе за титул.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода рассказал о том, что доволен прогрессом в последних гонках и что болид австрийской команды становится все быстрее.

По словам Цуноды, он будет стараться делать все возможное, чтобы помочь своему напарнику Максу Ферстаппену в борьбе за титул, хотя в «Ред Булл» понимают, что шансы действующего чемпиона невелики.

«Команда продолжает работу над обновлениями болида, стараясь улучшить время на круге. И теперь мы в большей степени уверены в своих силах – и надеемся лучше выступать в следующих гонках.

Мы не сдаемся и не бросаем борьбу в этом сезоне, в особенности это касается шансов Макса выиграть титул в личном зачете. Я буду стараться выжимать из болида максимум того, что могу, и будет здорово, если я смогу помочь Максу в каких-то гонках», – рассказал Цунода.

