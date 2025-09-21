Юки Цунода: «Пока темп не такой сильный, как у Ферстаппена, но я прогрессирую»

Цунода заявил, что смог добиться прогресса в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл » оценил свое выступление на Гран-при Азербайджана, где стал 6-м.

«Думаю, мы смогли улучшить гоночный темп. Прогресс был заметен еще во второй практике. Но мы только начали применять новый подход – так что пока темп не такой сильный, как у Макса [Ферстаппена], но мы прогрессируем шаг за шагом. Не думаю, что мы так же отстаем, как в прошлый уик-энд.

Это явно позитивный момент. Думаю, это говорит о том, что мне удалось стать лучше. Я усердно трудился на протяжении последних нескольких недель, чтобы добиться такого темпа. Я больше работал, больше проводил времени в симуляторе. Думаю, это немного окупилось. Я просто продолжу в том же духе», – отметил Цунода .

