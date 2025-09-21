  • Спортс
  • Юки Цунода: «Для «Ред Булл» самым важным было оказаться впереди «Макларена»
Юки Цунода: «Для «Ред Булл» самым важным было оказаться впереди «Макларена»

Цунода подвел итоги этапа в Баку.

Пилот «Ред Булл» поделился мнением о Гран-при Азербайджана, где стал 6-м.

«В целом я доволен, команда отлично справилась со стратегией. Думаю, за этот уик-энд я добился значительного прогресса с точки зрения темпа на длинных отрезках. Команда поддержала меня и внесла изменения в машину, которые помогли мне улучшить гоночный темп.

На втором отрезке мне не повезло: но если бы я вернулся на трассу на два метра раньше, то смог бы удержать Лиама Лоусона позади.

Жаль, что нам не удалось обогнать его, но в то же время ситуация была сложной. Очевидно, мы не могли действовать слишком агрессивно, иначе позволили бы Ландо [Норрису] и другим пройти вперед.

Если бы мы позволили «Макларену» пройти вперед, это бы сильно ударило по «Ред Булл». Для команды самым важным было оказаться впереди «Макларена». Конечно, я хотел совершить героический обгон, но на этот раз нужно было повременить с этим», – сказал Цунода.

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри сошел

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: jp.motorsport.com
