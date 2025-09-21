  • Спортс
  • Андреа Стелла: «Подобные ошибки совсем нехарактерны для Пиастри, но иногда так бывает»
Андреа Стелла: «Подобные ошибки совсем нехарактерны для Пиастри, но иногда так бывает»

Стелла высказался об ошибках Пиастри.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла считает, что неудачный для Оскара Пиастри Гран-при Азербайджана является не более чем разовым событием.

Пиастри, который считается одним из самых стабильных и спокойных гонщиков «Формулы-1», в Баку совершил сразу две ошибки – сначала допустил фальстарт, а потом, пытаясь отыграться, неправильно оценил состояние трассы и в результате врезался в заграждение.

«Я бы сказал, что подобные ошибки совсем нехарактерны для Пиастри. Мы обязательно обсудим с ним случившееся, я выслушаю его мнение. Но у меня есть опыт работы сразу с несколькими чемпионами «Формулы-1», и я могу сказать, что иногда такие уик-энды просто случаются, и все.

Оскар в этом сезоне был самым стабильным гонщиком, подобные вещи, в качестве разового события, иногда могут случаться. А еще такие моменты становятся уроком – ты учишься на ошибках и становишься сильнее», – рассказал Стелла.

Тотальный провал лидера «Ф-1» в Баку: две аварии, фальстарт, 0 очков

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
