Андреа Стелла: «Подобные ошибки совсем нехарактерны для Пиастри, но иногда так бывает»

Стелла высказался об ошибках Пиастри.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла считает, что неудачный для Оскара Пиастри Гран-при Азербайджана является не более чем разовым событием.

Пиастри, который считается одним из самых стабильных и спокойных гонщиков «Формулы-1», в Баку совершил сразу две ошибки – сначала допустил фальстарт, а потом, пытаясь отыграться, неправильно оценил состояние трассы и в результате врезался в заграждение.

«Я бы сказал, что подобные ошибки совсем нехарактерны для Пиастри. Мы обязательно обсудим с ним случившееся, я выслушаю его мнение. Но у меня есть опыт работы сразу с несколькими чемпионами «Формулы-1», и я могу сказать, что иногда такие уик-энды просто случаются, и все.

Оскар в этом сезоне был самым стабильным гонщиком, подобные вещи, в качестве разового события, иногда могут случаться. А еще такие моменты становятся уроком – ты учишься на ошибках и становишься сильнее», – рассказал Стелла.

